Fluminense x Oriente Petrolero ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Oriente Petrolero se enfrentam hoje, quarta, 6 de abril (6/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Fluminense x Oriente Petrolero ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - Fluminense x Oriente Petrolero

Escalação provável

Fluminense

Fábio; Nino, Manoel, David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Cris Silva; Luiz Henrique, Jhon Arias (Willian) e Germán Cano (Fred).

Oriente Petrolero

Wilson Quiñonez; Maximiliano Caire, Sebastian Alvarez, Leandro Zazpe, Ayrton Paz (Carlos Roca); Daniel Rojas, Ricardo Sandoval; Miguel Ríos (Hugo Dorrego), Héctor Sánchez, Juan Ribera; Facundo Suárez.

Quando será Fluminense x Oriente Petrolero

Hoje, quarta-feira, 6 de abril (6/03), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Oriente Petrolero

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

