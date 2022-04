9 de Octubre x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

9 de Octubre e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 6 de abril (6/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Jocay, em Manta, no Equador, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O início de temporada da equipe treinada por Cacique Medina parou nas semifinais do Campeonato Gaúcho, quando foi eliminada pelo arquirrival Grêmio.

Para o embate de agora, o comandante tem opções possíveis para estrear em campo. Alexandre Alemão e Carlos de Pena treinaram com o elenco e estão disponíveis no banco de reservas, já que deve ser difícil começarem como titulares.

O atacante Wanderson, com edema muscular, é desfalque. Além dele, ficam de fora também Cuesta, D'Alessandro, Gustavo Maia, David, Moisés e Estevão. (Com Gazeta Esportiva)

9 de Octubre x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - 9 de Octubre x Internacional

Escalação provável

9 de Octubre

Pinos, Canga Casierra, Becerra Wila, Torres e Nazareno; Cazares, Jaramilo e Luna; Da Luz Regalado, Phillips e Williams.

Internacional

Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Liziero; Gabriel, Johnny, Edenilson, Mauricio e Taison; Wesley Moraes.

Quando será 9 de Octubre x Internacional

Hoje, quarta-feira, 6 de abril (6/03), às 21h130min (horário de Brasília)

Onde será 9 de Octubre x Internacional

Estádio Jocay, em Manta, no Equador

