RB Bragantino x Nacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

RB Bragantino e Nacional se enfrentam hoje, quarta, 6 de abril (6/04), pelo jogo da 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em São Paulo, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A equipe ainda não deve contar com o atacante Artur, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e segue em recuperação. Dessa maneira, o trio de ataque seria formado por Helinho, Tubarão e Ytalo.

Do outro lado, o Nacional não iniciou bem a temporada e é apenas o nono colocado do Campeonato Uruguaio. Dessa maneira, aposta na juventude de Franco Fagundéz, de 21 anos, no comando de ataque, que marcou dois gols nos últimos dois jogos. (Com Gazeta Esportiva)

RB Bragantino x Nacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Libertadores 2022 - RB Bragantino x Nacional

Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Léo Realpe, Luan Cândido; Hyoran, Ramires, Jadsom; Helinho, Tubarão e Ytalo.

Nacional

Rochet; Rodríguez, Laborda, Coelho, Cándido; Trasante, Carballo, Zunino, Monzeglio, Castro; Fagúndez.

Quando será RB Bragantino x Nacional

Hoje, quarta-feira, 6 de abril (6/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Nacional

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em São Paulo

