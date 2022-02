Portuguesa-RJ x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Portuguesa-RJ e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/02), pela nona rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Cariocão Play, serviço de streaming pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após perder por 3 a 1 o clássico para o Flamengo, o Botafogo busca a reação no Campeonato Carioca neste domingo, quando encara a Portuguesa, às 19h(de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), pela nona rodada. Com 16 pontos, o Glorioso pode garantir a vaga de forma antecipada nas semifinais em caso de triunfo. Já a Lusa, com oito pontos, deseja encostar no G-4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Botafogo tem desfalques para este duelo. O volante Barreto e o meia Luiz Fernando ficam de fora porque estão suspensos. Foram advertidos com o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo. Kayque entra no meio e Ronald e Erison vão disputar a vaga no ataque caso Diego Gonçalves não se recupere de uma lombalgia. O lateral-esquerdo Jonathan Silva, com desgaste muscular, fica de fora. Vitor Marinho ocupará o posto. (Com Gazeta Esportiva)

Portuguesa-RJ x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Portuguesa-RJ x Botafogo

Escalação provável

Portuguesa-RJ

ESCALAÇÃO1.

Botafogo

ESCALAÇÃO2.

Quando será Portuguesa-RJ x Botafogo

Hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/2), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Portuguesa-RJ x Botafogo

Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)



Tags