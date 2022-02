Inter de Limeira x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/02), pela nona rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record, na TV aberta, e no Paulistão Play, serviço de streaming pago, e no Premiere, serviço de canal pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Paulista no fim de semana. Com a melhor campanha geral da competição, o Verdão está em um grupo que destoa dos demais em termos de pontuação.

Para efeito de comparação, o atual lanterna da chave C, a do Palestra, é o Ituano, que tem 11 pontos somados. A equipe do interior de São Paulo estaria na zona de classificação para as quartas nos outros três grupos da competição. (Com Gazeta Esportiva)

Inter de Limeira x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço pago de TV por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming



Campeonato Paulista 2022 - Inter de Limeira x Palmeiras

Escalação provável

Inter de Limeira

Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Jhony Douglas, Matheus Galdezani, Geovane (Lima) e Renato Cajá; Diego Tavares (Osman) e Ronaldo Silva.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic (Renan), Murilo e Piquerez (Jorge); Danilo, Jailson (Zé Rafael) e Atuesta; Raphael Veiga (Breno Lopes), Dudu (Gabriel Veron) e Rony (Rafael Navarro).

Quando será Inter de Limeira x Palmeiras

Hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/2), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Inter de Limeira x Palmeiras

Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, São Paulo

