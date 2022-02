Santos x Novorizontino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Novorizontino se enfrentam hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/02), pela nona rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no HBO MAX e no Estádio TNT, serviços de streaming pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Santos enfrenta o Grêmio Novorizontino, time de pior campana em todo Campeonato Paulista, no próximo domingo. Apesar do favoritismo, o histórico entre as equipes é bem desfavorável ao Peixe. Nos seis confrontos entre os times na história, o Santos perdeu em quatro oportunidades. O Peixe venceu uma vez e empatou em outra chance.

As quatro derrotas do Santos aconteceram em sequência, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Nesse período, foram sete gols sofridos e apenas três feitos. A última vitória do Santos contra o Novorizontino foi em 2017, por 3 a 1. Na ocasião, Kayke (duas vezes) e Thiago Ribeiro marcaram para o Peixe na Vila Belmiro, enquanto Henrique descontou para os visitantes. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Novorizontino ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming



Estádio TNT: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Santos x Novorizontino

Escalação provável

Santos

João Paulo, Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Camacho e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Leonardo (Lucas Braga). Técnico: Marcelo Fernandes.

Novorizontino

Giovanni; Lucas Ramon, Edson Silva, Bruno Aguiar e Guilherme Lazaroni; Léo Baiano, Barba e Anderson Rosa; Douglas Baggio, Danielzinho e Bruno Silva. Técnico: Allan Aal.

Quando será Santos x Novorizontino

Hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/2), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Santos x Novorizontino

Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

