Flamengo x Resende ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Resende se enfrentam hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/02), pela nona rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record, na TV aberta, e no Cariocão Play, serviço de pay-per-view pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vice-líder com 19 pontos, o Fla estará no mata-mata se vencer a equipe do Sul-Fluminense. O Resende, entretanto, aparece na sexta colocação com oito pontos e um jogo a menos e ainda sonha com a classificação.

Para o duelo deste domingo, o técnico Paulo Sousa deve manter a postura de poupar jogadores que apresentem qualquer sinal de desgaste. Assim, fora do time titular contra o Botafogo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Filipe Luis e João Gomes devem retornar. Já o zagueiro David Luis, que pediu para sair por cansaço no fim do clássico, deve ser preservado. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Resende ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta



Cariocão Play: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Flamengo x Resende

Escalação provável

Flamengo

Diego Alves, Fabrício Bruno, Noga, Filipe Luís, Isla, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira), Éverton Ribeiro (Pedro), Arrascaeta, Bruno Henrique (Marinho) e Gabigol.

Resende

Jefferson Luis; Juninho, Janderson, Heitor e Alan Cardoso; Khevin, João Felipe, Brendon e Emanuel Biancucchi; Igor Bolt e Rafael Macena.

Quando será Flamengo x Resende

Hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/2), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Resende

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



