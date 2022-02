Corinthians x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/02), pela nona rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 11 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, serviço de streaming pago, e no Premiere, serviço de canal pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Fernando Lázaro deve se despedir do comando interino do Corinthians neste domingo. Com a chegada do português Vítor Pereira, recém-anunciado, ele deixará a equipe provavelmente no duelo contra o RB Bragantino, às 11h, na Neo Química Arena.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante disso, a despedida dele deve ser com força total na escalação, já que todos esses nomes estarão à disposição. A missão, no entanto, não será fácil, pois o RB Bragantino soma 16 pontos no Paulistão, líder do grupo D, e está desde 2020 sem perder do Timão. O Massa Bruta, aliás, pode conseguir classificação antecipada caso vença ou empate, a depender de outros resultados de sua chave. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço pago de TV por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming



Campeonato Paulista 2022 - Corinthians x RB Bragantino

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes.

RB Bragantino

Cleiton; Realpe, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva, Praxedes e Miguel (Hyoran); Artur, Leandrinho e Ytalo.

Quando será Corinthians x RB Bragantino

Hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/2), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x RB Bragantino

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Tags