Sergipe x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Sergipe e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no no estádio estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming por assinatura Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





Após oito jogos no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro joga a primeira partida da Copa do Brasil pela primeira fase do torneio diante do Sergipe. A equipe mineira deve ir com força total para o embate.

Para avançar à segunda fase da Copa do Brasil e embolsar mais R$ 1,5 milhão, a Raposa precisa de apenas um empate diante do adversário.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sergipe x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa do Brasil 2022 - Sergipe x Cruzeiro

Escalação provável

Sergipe

João Gabriel; Márcio Lima, Lazarini, Wendel Iomar e Gilmar; Mateus Silva, Aragão, Kaio Wilker (Elivelton) e Doda; Kaio Felipe e Hiago.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo, Mateus Silva (Eduardo Brock), Oliveira e Matheus Bidu; Willian Oliveira, Filipe Machado (Pedro Castro) e João Paulo; Giovanni, Waguininho e Edu.

Quando será Sergipe x Cruzeiro

Hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Sergipe x Cruzeiro

Estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe

Tags