Athletico-PR x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2022. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O técnico Abel Ferreira não poderá contar com os titulares Luan e Gustavo Gómez, que estarão ausentes do duelo em solo paranaense. O primeiro se recupera de uma lesão na coxa esquerda, enquanto o segundo testou positivo para a covid-19. O paraguaio, entretanto, pode retornar no duelo de volta, na outra quarta-feira, no Allianz Parque.

Já pelo lado do Athletico-PR, campeão da Copa Sul-Americana, o técnico Alberto Valentim não contará com o meia Vitor Bueno. O reforço para a temporada, que veio do São Paulo, foi expulso justamente contra o Palmeiras, no jogo de volta das quartas de final da última Libertadores. Assim, apesar de inscrito, está suspenso por dois jogos. (com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Recopa Sul-Americana 2022 - Athletico-PR x Palmeiras

Escalação provável

Athletico-PR

Santos; Marcinho, Thiago Heleno e Abner; Erick, Matheus Fernandes e Léo Citadini e David Terans; Pablo e Reinaldo.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Atuesta (Jailson) e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Quando será Athletico-PR x Palmeiras

Hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Athletico-PR x Palmeiras

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

