América-MG x Guarani-PAR ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

América-MG e Guarani-PAR se enfrentam hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O confronto de volta será realizado na outra quarta-feira, no mesmo horário. A partida em solo mineiro também marca a estreia do novo uniforme do clube.

Caso avance, o América enfrentará Universitario-PER ou Barcelona-EQU na terceira eliminatória. O time vencedor desta etapa, por sua vez, garante vaga na fase de grupos da Libertadores. (com Gazeta Esportiva)



América-MG x Guarani-PAR ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - América-MG x Guarani-PAR

Escalação provável

América-MG

Jori; Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo (Matheusinho), Felipe Azevedo e Wellington Paulista.

Guarani-PAR

Devis Vásquez; Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández e Guillermo Benitez; Rodrigo Fernández, Jorge Mendoza, Marcelo Gonzalez e Josué Colmán (Alberto Contrera); Jose Ariel Nuñez (Alejandro Samudio) e Fernando Fernández.

Quando será América-MG x Guarani-PAR

Hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), às 19h15min (horário de Brasília)



Onde será América-MG x Guarani-PAR

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

