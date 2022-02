Salgueiro x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Salgueiro e Santos se enfrentam hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming por assinatura Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O Santos ganhou mais um desfalque para a estreia na Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Salgueiro-PE, fora de casa. Léo Baptistão sentiu um desconforto muscular na coxa direita no treino de segunda-feira no CT Rei Pelé e sequer viajou para Pernambuco. O atacante permaneceu em Santos para tratamento no Departamento Médico do clube.

Para avançar à segunda fase da Copa do Brasil e embolsar mais R$ 1,5 milhão, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate diante do Salgueiro, no Estádio Cornélio de Barros Muniz. (com Gazeta Esportiva)



Salgueiro x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa do Brasil 2022 - Salgueiro x Santos

Escalação provável

Salgueiro

Tanaka; Dadinha, Ranieri, Leozão e Daniel; Bruno Sena, Caetano, João Paulo e Renato; William Anicete e Muller. Técnico: Sílvio Criciúma.

Santos

João Paulo; Marcos Guilherme, Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Quando será Salgueiro x Santos

Hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), às 19 horas (horário de Brasília)



Onde será Salgueiro x Santos

Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, Pernambuco

