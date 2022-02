Botafogo x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Cariocão Play, Eleven Sports e OneFootball. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O clima anda quente no Flamengo após a derrota na Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro volta a campo diante do Botafogo no fechamento da oitava rodada da Taça Guanabara. O clássico carioca será disputado no Nilton Santos, a partir das 20 horas, de Brasília..

Do outro lado do campo, sob reformulação, o Botafogo recebe o Flamengo. O Glorioso ocupa a 4ª colocação na tabela com 16 pontos. (com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Eleven Sports: para usuários do serviço de streaming

OneFootball: para usuários do serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Botafogo x Flamengo

Escalação provável

Botafogo

Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Jonathan; Barreto (Breno), Fabinho e Chay (Raí); Luiz Fernando, Erison (Ronald) e Matheus Nascimento. Pendurados: Fabinho e Luiz Fernando.

Flamengo

Diego Alves, Fabrício Bruno, David Luiz, Filipe Luís, Rodinei (Matheuzinho), Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira), Éverton Ribeiro (Pedro), Arrascaeta, Bruno Henrique (Marinho) e Gabigol.

Quando será Botafogo x Flamengo

Hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02), às 20 horas (horário de Brasília)



Onde será Botafogo x Flamengo

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

