URT x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Mineiro 2022 entre URT e Atlético-MG será disputado hoje, 9, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

URT e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no estádio Zama Maciel, em Pato de Minas, Minas Gerais, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O URT é lanterna da competição com um ponto somado em quatro jogos. Foram três derrotas e um empate, sendo dois gols feitos e oito tomados.

Do outro lado da tabela, o Atlético-MG é líder invicto com 10 pontos somados em quatro jogos. Foram três vitórias e um empate até o momento, com 11 gols marcados e apenas um tomado.

URT x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - URT x Atlético-MG

Escalação provável

URT

Gustavo Silva; Nininho, Davy Einstein, Euller e Jonathan Moc; Derlan, Iago e Evair; Frank, Cebolinha e Mateus.

Atlético-MG

Rafael; Guga, Vitor Mendes, Igor Rabello e Dodô; Tchê Tchê, Guilherme Castilho e Calebe; Dylan, Fábio Gomes e Sasha.

Quando será URT x Atlético-MG

Hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será URT x Atlético-MG

Estádio Zama Maciel, em Pato de Minas, Minas Gerais

