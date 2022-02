Vasco x Portuguesa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Vasco e Portuguesa será disputado hoje, 9, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Vasco e Portuguesa se enfrentam hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h35min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Record e nos serviços de streaming Cariocão Play e Twitch. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Vasco é vice-líder do torneio com 10 pontos somados em quatro jogos. São três vitórias e um empate, com 11 gols feitos e seis marcados.

Já a Portuguesa é 5ª colocada com sete pontos conquistados em quatro jogos. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, a equipe carioca marcou quatro gols e foi vazada três vezes.

Vasco x Portuguesa ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Cariocão Play: para clientes do serviço de streaming

Twitch: para usuários do site de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Vasco x Portuguesa

Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição (Luis Cangá) e Edimar; Matheus Barbosa e Juninho, Gabriel Pec, Nene e Bruno Nazario; Raniel.

Portuguesa

Carlão, Watson, Leandro Amaro, Marcão e Sánchez; Jhonnatan, Wellingtton Cézar e Patrick Valverde; Romarinho, Bruno Santos e Maikinho.

Quando será Vasco x Portuguesa

Hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), às 21h35min (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Portuguesa

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

