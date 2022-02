Aimoré x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Aimoré e Grêmio se enfrentam hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, às 20h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos canais fechados SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Aimoré é o 5ª colocado na tabela do Campeonato Gaúcho com sete pontos somados em quatro jogos. O time conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota, tendo marcado três gols e tomado dois.

O Grêmio é o líder invicto com 10 pontos somados em quatro partidas. Foram três vitórias e um empate até aqui, com sete gols feitos e três tomados.

Aimoré x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Gaúcho 2022 - Aimoré x Grêmio

Escalação provável

Aimoré

Fabian Volpi; Bruno Ferreira, Lucão, Darlan e Raphael Soares; Wellington Reis, Mardley, Wagner e Marco Antônio; Vinicius Baiano e Wesley Pacheco. Técnico: Rafael Lacerda.

Grêmio

Brenno; Lucas Kawan, Rodrigues, Rodrigo Marins (Bruno Alves) e Nicolas; Fernando Henrique e Villasanti; Gabriel Silva, Benítez, Rildo; Diego Churín.

Técnico: Vagner Mancini.

Quando será Aimoré x Grêmio

Hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Aimoré x Grêmio

Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul

