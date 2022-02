Internacional x Novo Hamburgo ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Internacional e Novo Hamburgo se enfrentam hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Internacional é o quarto colocado do campeonato gaúcho com sete pontos conquistados em quatro jogos. Foram duas vitórias, um empate e uma derrota, sendo cinco gols feitos e quatro tomados.

Já o Novo Hamburgo é o sexto colocado com seis pontos em quatro rodadas. Uma vitória e três empates soma o time, com três gols feitos e dois tomados.

Internacional x Novo Hamburgo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Gaúcho 2022 - Internacional x Novo Hamburgo

Escalação provável

Internacional

Daniel; Heitor (Gabriel Mercado), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Liziero), Edenilson, Boschilia, Taison e David; Wesley Moraes.

Novo Hamburgo

Lucas Maticoli; Léo, Micael, Islan e Higor; Kaio César (Welton Heleno), Felipe Guedes e Bustamante; Michel Renner, Alemão e Jeffinho.

Quando será Internacional x Novo Hamburgo

Hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Novo Hamburgo

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

