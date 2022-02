Ceará x Globo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Globo se enfrentam hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após dois jogos como visitante, o Ceará disputa nesta quarta-feira, 9,a primeira partida como mandante na Copa do Nordeste 2022. Diante do Globo-RN, o time do Porangabuçuirá reencontrar a torcida alvinegra no Castelão, às 19h30min, em duelo atrasado válido pela primeira rodada do certame regional.

A partida abre uma sequência de confrontos como mandante do time cearense. Até o dia 15,o escrete comandado por Tiago Nunes joga também contra Sampaio Corrêa e Sport, no Castelão, em jogos válidos pelaquarta e quinta rodadas da primeira fase da competição.



Ceará x Globo ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Ceará x Globo

Escalação provável

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Macedo, Luiz Otávio, Lacerda e Victor Luís; Richard e Richardson (Sobral); Lima, Mendoza e Vina; Zé Roberto

Globo-RN

3-5-2: André Zuba; Alessandro, Gravatá, Pedro Maia; Victor, Márcio, Ramon (Hudson), Judson, Rômulo; Hiltinho e Hitalo (Chaparral).

Quando será Ceará x Globo

Hoje, quarta, 9 de fevereiro (9/02), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Globo

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

