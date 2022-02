Palmeiras x Al Ahly ao vivo: onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Jogo entre Palmeiras e Al Ahly acontece hoje, 8, pela fase semifinal do Mundial de Clubes; veja onde assistir ao vivo, provável escalação, horário e últimas notícias

Palmeiras e Al Ahly se enfrentam hoje, terça, 8 de fevereiro (08/02), em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo está marcado para começar às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A partida será transmitida ao vivo no canal aberta pela Band, no canal fechado Bandsports e no site da Band.

Sobre o assunto Gabigol, do Flamengo, desabafa após ofensa racista de torcedor do Fluminense e cobra punição

Time de videogame? Zidane quer CR7, Messi e Neymar juntos para fechar com PSG

Ainda com sede indefinida, Supercopa entre Flamengo e Atlético-MG pode acontecer no Castelão



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Palmeiras x Al Ahly ao vivo: onde assistir à transmissão

Bandsports - canal por assinatura

Band - na TV aberta e no site

Mundial de Clubes da FIFA - Palmeiras x Al Ahly

Escalação provável do Palmeiras

Weverton; Luan, Gómez e Murilo (Piquerez); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Raphael Veiga e Rony.

Quando será Palmeiras x Al Ahly

Hoje, 8 de fevereiro (08/02), a partir das 13 horas e 30 minutos

Onde será Palmeiras x Al Ahly

stádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

Mundial de Clubes: quais clubes estão participando?



Chelsea - Inglaterra (Europa)



Palmeiras - Brasil (América do Sul)



Al-Ahly - Egito (África)



Al-Hilal - Arábia Saudita (Ásia)



Tags