Time de videogame? Zidane quer CR7, Messi e Neymar juntos para fechar com PSG

O Paris Saint-Germain negocia com Zidane para substituir o técnico Mauricio Pochettino no comando da equipe na próxima temporada. O treinador argentino está cada vez mais pressionado desde a eliminação para o Nice nas oitavas de final da Copa da França. No entanto, segundo o jornal inglês Daily Mirror, o técnico francês impôs uma condição para assumir o time: contratar Cristiano Ronaldo.

A chegada do camisa sete do Manchester United poderia suprir a saída iminente de Mbappé, que não deve renovar com o time parisiense e se aproxima de um acerto com o Real Madrid, adversário do PSG nas oitavas de final da Champions League.

Contratado na janela de verão europeia no início da temporada, Cristiano Ronaldo não vive um bom momento no Manchester United. O craque português chegou a dar uma entrevista ao DAZN criticando os atletas mais jovens da equipe, porque segundo o camisa sete, a nova geração não aceita críticas dos mais experientes.

O desempenho do PSG também não agrada os torcedores, que esperam ver mais rendimento do técnico argentino com Messi, Neymar, Mbappé e outros craques que compõem o time. Líder no Campeonato Francês com 56 pontos e 13 de vantagem em relação ao segundo colocado, a equipe oscilou ao longo da temporada, principalmente nos jogos mais importantes, como na fase de grupos da Champions League e nas oitavas de final da Copa da França.

Zidane e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos entre 2016 a 2018 no Real Madrid. No período, os dois conquistaram três Champions League e um título da Liga, além de terem uma boa relação extracampo, o que pode facilitar o negócio.

