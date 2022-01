Mundial de Clubes ao vivo: onde assistir ao Palmeiras, data, horário e mais

O Mundial de Clubes 2021 acontecerá nos Emirados Árabes Unidos, local confirmado após a desistência do Japão de sediar a competição devido à pandemia de Covid-19. Confira abaixo horários dos jogos, times que estão competindo, onde assistir aos jogos ao vivo e outras informações.

Sobre o assunto Após declarações polêmicas, Lukaku pede desculpas à torcida do Chelsea

Messi se recupera da Covid-19 e viaja para a França

Em reestreia de Daniel Alves, Barcelona vira e avança na Copa do Rei

Mundial de Clubes: quando começa e quando será a final?

A estreia acontece no dia 8 de fevereiro de 2022, às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília), e a final e decisão do 3º lugar acontece no dia 13 de fevereiro de 2022, também às 13 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mundial de Clubes: como será a competição?

O Mundial de 2021 continua com o mesmo formato dos campeonatos disputados entre 2005 e 2020, com a participação de sete equipes de cada continente (campeão da Libertadores, campeão da Champions League, campeão da África, da Ásia, Concacaf, Oceania e o campeão nacional do país-sede).

Os adversários em suas respectivas partidas foram definidos por sorteio, assim como a chave do Chelsea e Palmeiras, que entram apenas nas semifinais. Esta deve ser a última edição da competição neste formato.

Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo aos jogos?

O Grupo Bandeirantes irá transmitir o Mundial de Clubes de forma exclusiva. Os jogos poderão ser assistidos nos canais Band, Bandsports, Rádio Bandeirantes, Rádio BandNews FM, além dos canais digitais do grupo.

Mundial de Clubes: quais clubes estão participando?

Chelsea - Inglaterra (Europa)



Palmeiras - Brasil (América do Sul)



Monterrey - México (América Central e do Norte)



Al-Ahly - Egito (África)



Al-Hilal - Arábia Saudita (Ásia)



Auckland City - Nova Zelândia (Oceania)



Al-Jazira - Emirados Árabes Unidos (Campeão do país sede)

Mundial de Clubes: data e horário dos jogos

3 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Al Jazira x Auckland City - Mohammed bin Zayed Stadium



5 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Monterrey x Al-Ahly - Al Nahyan Stadium



6 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Al Hilal x Jazira ou Auckland - Mohammed bin Zayed Stadium



8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Palmeiras x Monterrey ou Al Ahly - Al Nahyan Stadium



9 de fevereiro, às 10h30 (de Brasília): Disputa do quinto lugar - Al Nahyan Stadium



9 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Chelsea x Al Hilal, Auckland ou Al Jazira - Mohammed bin Zayed Stadium



12 de fevereiro, às 10h (de Brasília): Disputa do terceiro lugar - Al Nahyan Stadium



12 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): FINAL - Mohammed bin Zayed

Palmeiras no Mundial de Clubes

O clube paulista estreia na competição no dia 8. O Campeão da Libertadores entra direto nas semifinais e irá enfrentar o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.

Sem Luiz Adriano, o Palmeiras enviou hoje, 5, uma pré-lista de inscritos para o Mundial de Clubes.

Confira a numeração e os atletas do Palmeiras inscritos na pré-lista:

1 - Vinicius

2 - Marcos Rocha

3 - Renan

4 - Kuscevic

5 - Patrick de Paula

6 - Jorge

7 - Dudu

8 - Zé Rafael

9 - Deyverson

10 - Rony

11 - Wesley

12 - Mayke

13 - Luan

14 - Gustavo Scarpa

15 - Gustavo Gomez

19 - Breno Lopes

20 - Atuesta

21 - Weverton

22 - Piquerez

23 - Raphael Veiga

25 - Gabriel Menino

27 - Gabriel Verón

28 - Danilo

29 - Rafael Navarro

31 - Mateus

34 - Lucas Freitas

35 - Fabinho

37 - Michel

38 - Matheus Fernandes

40 - Alan Guimarães

41 - Giovani

42 - Marcelo Lomba

46 - Vanderlan

49 - Gabriel Silva

Tags