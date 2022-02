Ainda com sede indefinida, Supercopa entre Flamengo e Atlético-MG pode acontecer no Castelão

Marcado para acontecer no dia 20 deste mês, a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG ainda não tem uma sede definida. Entre os estádios concorrentes para receber o confronto, a Arena Castelão aparece como uma boa possibilidade de escolha. A decisão, que será feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) junto aos clubes, deverá ocorrer nos próximos dias.

O objetivo da CBF é definir uma sede que seja um campo neutro, ou seja, que não haja benefício para nenhum dos dois times, além da possibilidade da presença de público. Além de Fortaleza, outras cidades como Natal, Brasília e São Paulo demonstraram interesse. Em contato com o Esportes O POVO, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, explicou a situação.

“A Federação habilitou a Arena Castelão, a cidade de Fortaleza, para receber esse grande evento. Há outras capitais e federações interessadas, mas estamos trabalhando intensivamente para que ocorra em Fortaleza. Não tem nada concreto, é uma decisão do presidente Ednaldo Rodrigues, e essa decisão poderá sair a qualquer momento. O Castelão tem uma vantagem por ter sido uma arena de Copa do Mundo, o gramado está perfeito dentro da qualidade do início da temporada, e isso está fazendo a diferença.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última temporada, a Arena Castelão foi o estádio que mais recebeu jogos no país, com 83 partidas, o que prejudicou o estado do gramado. Visando a melhoria das condições da grama, foi realizada uma revitalização completa no campo antes do início dos jogos oficiais de 2022. Além disso, há um decreto que limita a capacidade total do Gigante da Boa Vista para 30%, pouco mais de 19 mil lugares.

A Supercopa do Brasil reúne o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil do último ano. O Atlético-MG conquistou os dois torneios e, por este motivo, o regulamento define que o vice-campeão do Brasileirão seja o adversário. O Flamengo, inclusive, venceu a Supercopa em 2021 diante do Palmeiras-SP.



Tags