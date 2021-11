Palmeiras terá Monterrey ou reencontro com Al Ahly na semifinal do Mundial

Derrotado por Tigres, do México, e pelo próprio time egípicio na última edição do torneio, Verdão conhece possíveis adversários. Competição será entre 3 e 12 de fevereiro

Nesta segunda-feira, 29, a Fifa realizou o sorteio do Mundial de Clubes. O Palmeiras terá pela frente na semifinal do torneio o Monterrey, do México, ou o Al Ahly, do Egito, que se enfrentam pelas quartas. A competição será realizada em Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022.

Vale lembrar que o Verdão foi derrotado na semifinal do Mundial da última temporada pelo Tigres, do México. Na sequência, foi superado nos pênaltis pelo Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar.

A rodada prévia terá apenas um jogo, disputado entre Al Jazira e Auckland City. O vencedor desse confronto terá pela frente o Al Hilal, da Arábia Saudita. Quem se sair melhor nessa segunda partida enfrentará o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões da Europa, na outra semifinal.

Gustavo Gómez e Abel Ferreira foram os representantes do Palmeiras no sorteio, participando a distância, por videoconferência.

"Quero parabenizar todos os classificados para o Mundial. Esse torneio representa os melhores times ao redor do mundo, que competirão entre si em busca do título. Assim, o Mundial da Fifa irá se expandir, e é peça-chave da visão de futuro da Fifa", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Confira os participantes do Mundial de Clubes:

Palmeiras, campeão da Libertadores

Chelsea, da Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões da Europa

Monterrey, do México, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf

Al Hilal, da Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões da Ásia

Al Ahly, do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África

Al Jazira, campeão do Campeonato Emiradense (representante do país sede)

Auckland City, da Nova Zelândia (representante da Oceania)

