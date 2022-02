Gabigol, do Flamengo, desabafa após ofensa racista de torcedor do Fluminense e cobra punição

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) repudiou caso e indicou que avaliação cabe ao Tribunal de Justiça Desportiva

Gabigol desabafou contra ofensa racista ao sair de campo no clássico com o Fluminense, neste domingo, 6, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Um vídeo do "Canal s1 Live" mostra o momento em que o atacante do Flamengo, desce para o vestiário e tem um grito de "macaco".

Nas redes sociais, o jogador cobrou punição sobre o caso. "Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor! #RacismoNão", disse.

O desabafo ocorreu após pronunciamento do Flamengo. "O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta Gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime! #RacismoNão", publicou o clube.

No perfil do Twitter do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), além de repudiar o ocorrido, indicou que avaliação cabe ao Tribunal de Justiça Desportiva. "A @FFERJ prega a igualdade, o respeito e lamenta e repudia as ofensas dirigidas ao atleta Gabriel Barbosa, do Flamengo. A competência para avaliar o caso é do Tribunal de Justiça Desportiva-RJ", informou.

