Repescagens para a Copa do Mundo serão disputadas em jogo único

As disputas de repescagem para a Copa do Mundo de 2022 serão realizadas em partidas únicas, em vez dos habituais jogos de ida e volta, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (19).

As repescagens serão disputadas pelas seleções mais bem colocadas abaixo da zona de classificação direta para o Mundial nas Eliminatórias da África, da Ásia, da América do Sul e da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe).