Data Fifa: veja jogos do dia e quem pode se classificar à Copa

Data Fifa: confira quem pode se classificar para a Copa do Mundo de 2026Nos próximos dias serão definidos mais 14 participantes para o Mundial do ano que vem. Outras 28 seleções já garantiram sua vaga.
A última Data Fifa de 2025 já começou a ser disputada e segue até o dia 18 de novembro. Entre os jogos, além de amistosos internacionais, irão ocorrer rodadas eliminatórias decisivas para definir os classificados para a Copa do Mundo de 2026.
Na sua próxima edição, o principal torneio de futebol entre seleções contará pela primeira vez com 48 participantes.
Desses, 28 já estão garantidos e outros 14 irão carimbar seu passaporte nesta Data Fifa de novembro. As outras seis vagas restantes para o Mundial serão definidas nas repescagens disputadas em março de 2026.
Leia mais
Confira a seguir quem pode se classificar para a Copa do Mundo nesta Data Fifa
Das 14 vagas que irão ser definidas neste mês, 11 são destinadas às seleções europeias e três irão para as eliminatórias da Concacaf, que reúne países da América do Norte, Central e Caribe.
Europa
Nas eliminatórias da Uefa, as seleções do continente foram divididas em 12 grupos de 4 ou 5 integrantes. Em cada um deles, o líder se classifica direto e o segundo colocado vai automaticamente para a repescagem europeia. Até o momento apenas a Inglaterra, líder isolada do grupo K, já garantiu sua participação no Mundial de 2026.
Nos outros 11 grupos, 26 seleções ainda podem conquistar a classificação de forma direta. Nesta Data Fifa serão realizados os dois últimos confrontos dessas eliminatórias. Saiba como está a situação de cada chave e quais são os jogos restantes.
Grupo A: Alemanha e Eslováquia estão empatadas na liderança com nove pontos. A Irlanda do Norte, com seis, ainda tem chances de classificação direta.
- 14/11: Eslováquia x Irlanda do Norte e Luxemburgo x Alemanha
- 17/11: Irlanda do Norte x Luxemburgo e Alemanha x Eslováquia.
Grupo B: Suíça, que lidera com dez pontos, e Kosovo, vice-líder com sete pontos, lutam pela vaga direta. Já Eslovênia, com três pontos, e Suécia, com apenas um, tentam uma classificação à repescagem.
- 15/11: Eslovênia x Kosovo e Suíça x Suécia
- 18/11: Kosovo x Suíça e Suécia x Eslovênia
Grupo C: Dinamarca e Escócia estão empatadas com dez pontos e decidem quem fica com a vaga direta para a Copa do Mundo e quem vai para a repescagem porque a Grécia, com apenas três pontos, não consegue mais brigar.
- 15/11: Grécia x Escócia, Dinamarca x Belarus
- 18/11: Belarus x Grécia e Escócia x Dinamarca
Grupo D: A França é líder com dez pontos enquanto Ucrânia, com sete, e a Islândia, com quatro, acompanham na sequência. As três seleções terão confrontos entre si e ainda têm chances de classificação direta. Já o Azerbaijão, lanterna com apenas um ponto, ainda luta pela repescagem.
- 13/11: Azerbaijão x Islândia e França x Ucrânia
- 16/11: Ucrânia x Islândia e Azerbaijão x França
Grupo E: A Espanha é líder com 12 pontos, e a Turquia, vem atrás com nove. Ambas brigam pela vaga direta no Mundial de 2026. A Geórgia, com 3 pontos, é terceira colocada e tenta ir à repescagem.
- 15/11: Turquia x Bulgária e Geórgia x Espanha
- 18/11: Bulgária x Geórgia e Espanha x Turquia
Grupo F: Portugal, com dez pontos, está com a vaga na copa quase garantida. Porém, Hungria, com cinco, e Irlanda, com quatro pontos, ainda têm chances de assumir a liderança do grupo.
- 13/11: Armênia x Hungria e Irlanda x Portugal
- 16/11: Hungria x Irlanda e Portugal x Armênia
Grupo G: Holanda lidera com 16 pontos e Polônia, com 13, vem atrás, e ambas têm chances de classificação direta. Finlândia, com dez pontos e apenas um jogo a fazer, tenta apenas uma vaga para a repescagem.
- 14/11: Finlândia x Malta e Polônia x Holanda
- 17/11: Malta x Polônia e Holanda x Lituânia
Grupo H: Áustria é líder com 15 pontos, mas Bósnia, com 13, e Romênia, com 10, ainda estão vivas na luta por vaga direta na Copa e para a repescagem.
- 15/11: Chipre x Áustria e Bósnia x Romênia
- 18/11: Áustria x Bósnia e Romênia x San Marino
Grupo I: Noruega lidera com 18 pontos e a Itália vem na vice-liderança, com 15. Ambas lutam por vaga na Copa e na repescagem.
- 13/11: Noruega x Estônia e Moldávia x Itália
- 16/11: Israel x Moldávia e Itália x Noruega
Grupo J: Bélgica, com 14 pontos, Macedônia do Norte, com 13, e País de Gales, com 10, disputam vaga na Copa e na repescagem.
- 15/11: Cazaquistão x Bélgica e Liechtenstein x País de Gales
- 18/11: Bélgica x Liechtenstein e País de Gales x Macedônia do Norte
Grupo K: Inglaterra, com 18 pontos, é a única seleção garantida na Copa do Mundo. Albânia, com 11, e Sérvia, com 10, disputam pela repescagem europeia.
- 13/11: Andorra x Albânia e Inglaterra x Sérvia
- 16/11: Albânia x Inglaterra e Sérvia x Letônia
Grupo L: Croácia, com 16 pontos, está com vaga bastante encaminhada para a Copa do Mundo. República Tcheca ainda tem possibilidades, mas precisa vencer sua única partida restante e tirar uma diferença de saldo de 15 gols para ir ao Mundial.
- 14/11: Gibraltar x Montenegro e Croácia x Ilhas Faroe
- 17/11: República Tcheca x Gibraltar e Montenegro x Croácia
América do Norte, Central e Caribe
Entre os países da Concacaf, apenas Canadá, Estados Unidos, México, que sediarão a competição, já possuem sua vaga garantida. Nas eliminatórias da confederação, as seleções são divididas em três grupos com 4 participantes em cada. Os líderes de cada chave se classificam para direto para o Mundial e os dois melhores segundos colocados vão para a repescagem mundial.
Faltando apenas duas partidas para o final, Suriname, Jamaica e Honduras lideram seus respectivos grupos. Porém, a disputa segue em aberto em quase todo mundo. Veja a situação das chaves e quais os confrontos a serem disputados.
Grupo A: Suriname é líder com os mesmo seis pontos do Panamá, que ocupa a vice-liderança. Guatemala vem atrás com cinco pontos e ainda está na briga pela vaga direta na copa. El Salvador, com três, precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados.
- 13/11: Suriname x El Salvador e Guatemala x Panamá
- 18/11: Panamá x El Salvador e Guatemala x Suriname
Grupo B: A Jamaica lidera com nove pontos e Curaçao vem logo atrás, com oito. Trinidad e Tobago com cinco pontos somados ainda sonha com a classificação. Bermuda, sem pontos, já está eliminada.
- 13/11: Trinidad e Tobago x Jamaica e Bermudas x Curaçao
- 18/11: Trinidad e Tobago x Bermudas e Jamaica x Curaçao
Grupo C: Honduras ocupa a liderança com oito pontos, mas a Costa Rica aparece logo atrás, com seis, e o Haiti segue vivo com cinco. A Nicarágua, com apenas um ponto, possui poucas chances de classificação.
- 13/11: Nicarágua x Honduras e Haiti x Costa Rica
- 18/11: Costa Rica x Honduras e Haiti x Nicarágua
Quem já está classificado para a Copa do Mundo de 2026?
As eliminatórias da Conmenbol já estão encerradas. Argentina, campeã na última edição, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai foram os classificados e a Bolívia vai disputar a repescagem mundial.
Com apenas uma vaga direta, a Oceania também encerrou as Eliminatórias. Mais uma vez, a Nova Zelândia será a representante do continente no mundial, enquanto a Nova Caledônia terá a chance de garantir sua ida pela repescagem.
África e Ásia também já definiram seus representantes. Pelo continente africano, Senegal, Costa do Marfim, África do Sul, Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia estarão no próximo Mundial.
Representando a Ásia, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita também já garantiram suas vagas.
Completam a lista além Canadá, Estados Unidos, México, confirmados por serem países-sede, a Inglaterra, que já conquistou sua vaga nas eliminatórias da Uefa.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente