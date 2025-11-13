Campeão Mundial endurece o tom sobre convocação de Neymar: “Ele é que precisa da Seleção”Ex-jogador descarta a presença do camisa 10 do Santos na Copa do Mundo de 2026 sem uma mudança brusca dentro e fora de campo
Dos nomes eternizados do tricampeonato mundial de 1970, Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão, voltou a se posicionar de forma categórica sobre Neymar e toda polêmica que o envolve. O ex-jogador entende que o contexto atual do camisa 10 do Santos escancara um declínio técnico e físico que pode afastá-lo da Copa do Mundo de 2026.
Tostão ponderou sobre a possível convocação do atacante por Carlo Ancelotti com uma necessidade mais restrita de Neymar, não uma carência da Seleção. Para defender seu ponto de vista, traçou um paralelo do condicionamento do camisa 10 com de outros veteranos do futebol brasileiro.
“Se Neymar não mudar, Ancelotti não vai convocá-lo, mesmo que jogue todas as partidas. A Seleção não precisa dele do jeito que tem jogado, ele é que precisa da Seleção. Aos 33 anos, parece em campo um veterano de mais idade, diferentemente de vários outros jogadores com mais idade do que ele”, e completou:
“No empate por 0 a 0 entre Cruzeiro e Fluminense, o goleiro Fábio, 45, e o zagueiro Thiago Silva, 41, foram novamente os grandes destaques do Flu. Fábio continua ágil e preciso. Thiago Silva se posiciona muito bem, antevê o lance e desarma sem tocar no adversário. Tem o Hulk…”, escreveu Tostão.
Neymar e o futebol moderno
O ex-Seleção entende que parte do fim melancólico de carreira do astro também tem relação às exigências da última década no esporte. Com futebol marcado por intensidade e mobilidade, Tostão acha que o atacante tem jogado de maneira limitada, sem participação efetiva na marcação. Algo que, em sua visão, se torna incompatível com o contemporânea.
“No futebol moderno, mesmo para os grandes talentos, não dá, em sua posição, para jogar em pequenos espaços. Só esperando a bola nos pés e sem participar da marcação. Isso acontece com Neymar há anos. Ele não acompanhou as transformações na última década”.
Como solução, sugeriu: “Precisa melhorar suas condições físicas e comportamento. Como disse André Kfouri, a passagem pelo Santos até o momento é caracterizada pela sua ausência mesmo quando joga”, destacou.
“Hoje, os atletas têm mais chances de terem uma carreira longa e vitoriosa. Além dos recursos tecnológicos e da melhor preparação física, eles precisam ter gana, prazer e ambição de se superar. De jogar cada dia melhor. Assim também é no envelhecimento”, concluiu.
Ancelotti cobra melhor forma física
A avaliação de Tostão vai ao encontro da recente declaração de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, ao jornal espanhol AS. O italiano reconheceu o talento do camisa 10, mas demonstrou preocupação com o condicionamento físico e histórico de lesões do atacante.
“Ninguém pode questionar seu talento, mas ele tem sofrido com lesões ultimamente. Ele já voltou a jogar, mas precisa recuperar sua melhor forma física. Normal no futebol atual, que é muito exigente fisicamente e intenso”, afirmou o treinador.
