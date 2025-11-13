Campeão Mundial endurece o tom sobre convocação de Neymar: “Ele é que precisa da Seleção”

Ex-jogador descarta a presença do camisa 10 do Santos na Copa do Mundo de 2026 sem uma mudança brusca dentro e fora de campo

Dos nomes eternizados do tricampeonato mundial de 1970, Eduardo Gonçalves de Andrade, o Tostão, voltou a se posicionar de forma categórica sobre Neymar e toda polêmica que o envolve. O ex-jogador entende que o contexto atual do camisa 10 do Santos escancara um declínio técnico e físico que pode afastá-lo da Copa do Mundo de 2026 .

Tostão ponderou sobre a possível convocação do atacante por Carlo Ancelotti com uma necessidade mais restrita de Neymar, não uma carência da Seleção. Para defender seu ponto de vista, traçou um paralelo do condicionamento do camisa 10 com de outros veteranos do futebol brasileiro.

“Se Neymar não mudar, Ancelotti não vai convocá-lo, mesmo que jogue todas as partidas. A Seleção não precisa dele do jeito que tem jogado, ele é que precisa da Seleção. Aos 33 anos, parece em campo um veterano de mais idade, diferentemente de vários outros jogadores com mais idade do que ele”, e completou:

“No empate por 0 a 0 entre Cruzeiro e Fluminense, o goleiro Fábio, 45, e o zagueiro Thiago Silva, 41, foram novamente os grandes destaques do Flu. Fábio continua ágil e preciso. Thiago Silva se posiciona muito bem, antevê o lance e desarma sem tocar no adversário. Tem o Hulk…”, escreveu Tostão.

Neymar e o futebol moderno

O ex-Seleção entende que parte do fim melancólico de carreira do astro também tem relação às exigências da última década no esporte. Com futebol marcado por intensidade e mobilidade, Tostão acha que o atacante tem jogado de maneira limitada, sem participação efetiva na marcação. Algo que, em sua visão, se torna incompatível com o contemporânea.