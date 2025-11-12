Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Site vaza camisa vermelha que seria usada pelo Brasil na Copa

Site vaza camisa vermelha que seria usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo

Brasil teria segundo uniforme em tom vermelho e preto no Mundial de 2026, mas nova gestão da CBF vetou e optou por camisa azul
Autor Gazeta Esportiva
Autor
Gazeta Esportiva Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O site especializado em camisas de futebol Footy Headlines publicou fotos da camisa vermelha que supostamente seria usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Após polêmica sobre o assunto, a Nike decidiu mudar a cor do uniforme para o azul — com tons de preto.

Segundo o site, a ideia com a camisa vermelha era representar brasas. O segundo uniforme, porém, será azul, provavelmente com o desenho mantido. Detalhes na lateral em tom mais claro e o interior da gola com a frase “Vai Brasa” completam o visual da peça.

Leia mais

A decisão pela cor vermelha havia sido acordada ainda na época de Ednaldo Rodrigues como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Posteriormente, Samir Xaud assumiu a entidade e pediu "reunião de emergência" com a fornecedora de material esportivo para parar a produção do novo uniforme.

Lançamento

As camisas da seleção para a próxima Copa do Mundo devem estar disponíveis para compra em março de 2026. O uniforme principal ainda não foi revelado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar