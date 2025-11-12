Site vaza camisa vermelha que seria usada pelo Brasil na Copa

Brasil teria segundo uniforme em tom vermelho e preto no Mundial de 2026, mas nova gestão da CBF vetou e optou por camisa azul

O site especializado em camisas de futebol Footy Headlines publicou fotos da camisa vermelha que supostamente seria usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Após polêmica sobre o assunto, a Nike decidiu mudar a cor do uniforme para o azul — com tons de preto.

Segundo o site, a ideia com a camisa vermelha era representar brasas. O segundo uniforme, porém, será azul, provavelmente com o desenho mantido. Detalhes na lateral em tom mais claro e o interior da gola com a frase “Vai Brasa” completam o visual da peça.