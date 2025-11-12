Fifa descobre documentos raros sobre a Seleção de 1970

Registros surpreendem com avaliação física de Pelé, meses antes de o Brasil conquistar o tri. Itens estão em exposição no museu da entidade

Estes itens da Seleção estavam, aliás, armazenados em pastas durante décadas. A curadoria do próprio museu da Fifa descobriu as raridades.

A Fifa resgatou documentos inéditos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970 e os exibiu na exposição “Inovação em Ação: Tecnologias do futebol dentro e fora do campo”, no museu da entidade, em Zurique, na Suíça. A mostra, por sinal, brinda o público com uma perspectiva histórica sobre a evolução do esporte mais popular do mundo.

Os documentos são o resultado de um teste de aptidão física com os jogadores da Seleção. Os exames datam de poucos meses antes de a delegação embarcar para o México, onde o Brasil de 70 conquistaria o tricampeonato mundial e se notabilizaria como um dos grandes esquadrões de todos os tempos.

Os dados incluem os resultados dos jogadores no “Teste de Cooper”. A finalidade desta prova é avaliar a aptidão física dos jogadores, registrando a distância que um futebolista percorre em 12 minutos.

Um spoiler! Na exposição, os visitantes vão se surpreender com o teste de Pelé. Afinal, o “Cooper” classificou o Rei apenas como “bom” em vez de “muito bom”, como era de praxe durante toda a carreira do Atleta do Século. No entanto, naquela época, o camisa 10 do Santos, com quase 30 anos, se preparava para disputar a quarta Copa do Mundo consecutiva.

A exposição contempla, além da jornada pela tecnologia, a necessidade que inspirou a criação do futebol e como o esporte se adaptou a diferentes culturas e exigências.