'Estamos evoluindo', diz Vini Jr. antes de amistosos da Seleção

O atacante Vinícius Júnior destacou nesta quarta-feira (12), dias antes dos amistosos contra Senegal e Tunísia, a evolução da Seleção Brasileira desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, que foi seu treinador no Real Madrid. "Acredito que com o 'mister' estamos evoluindo, estamos tendo um padrão do jogo", disse Vini em entrevista divulgada pela CBF.

"Temos poucos jogos antes da Copa do Mundo. Todo mundo tem que entrar no clima de Copa do Mundo e colocar a cabeça nas oportunidades que estão chegando", acrescentou o jogador de 25 anos em Londres, onde o Brasil enfrentará o Senegal no próximo sábado. Três dias depois, o time vai à Lille, na França, para jogar contra a Tunísia. Duas vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid sob o comando de Ancelotti, Vini considerou que o treinador italiano deu mais "confiança" aos jogadores desde que chegou à Seleção, ao "aproveitar as características" de cada um. Nos amistosos de outubro, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, em Seul, mas foi derrotado pelo Japão por 3 a 2, em Tóquio.