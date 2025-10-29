Jogos hoje (29/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (29/10/25)

Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 29 de outubro de 2025 (29/10/25). Jogos da Libertadores e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (29/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A



19h – Fluminense x Ceará – Premiere



Jogos de hoje (29/10/2025) da Copa Libertadores

21h30min – Racing x Flamengo – Globo, GE TV e Paramount+

Jogos de hoje (29/10/2025) da Copa da Liga Inglesa

16h45min – Liverpool x Crystal Palace – ESPN e Disney+



16h45min – Arsenal x Brighton – ESPN 4 e Disney+



16h45min – Swansea x Manchester City – Disney+



16h45min – Wolverhampton x Chelsea – Disney+



17h – Newcastle x Tottenham – Disney+

Jogos de hoje (29/10/2025) da Copa do Rei

15h – Sant Jordi x Osasuna – Disney+



15h – Los Garres x Elche – Disney+



16h – Sant Just x Mallorca – Disney+



17h – Yuncos x Rayo Vallecano – Disney+



17h – Ciudad de Lucena x Villarreal – Disney+

Jogos de hoje (29/10/2025) da Copa da Alemanha

14h – Paderborn x B. Leverkusen – Disney+



14h – Mainz 05 x Stuttgart – Disney+



16h45min – Köln x Bayern München – Disney+



16h45min – F. Düsseldorf x Freiburg – Disney+

Jogos de hoje (29/10/2025) do Campeonato Italiano

14h30min – Juventus x Udinese – XSports e Disney+



14h30min – Roma x Parma – ESPN 4 e Disney+



14h30min – Como x Hellas Verona – Disney+



16h45min – Internazionale x Fiorentina – ESPN 3 e Disney+



16h45min – Bologna x Torino – XSports e Disney+



16h45min – Genoa x Cremonese – Disney+

Jogos de hoje (29/10/2025) do Campeonato Francês

15h – Lorient x PSG – CazéTV



17h05min – O. Marseille x Angers – CazéTV

Jogos de hoje (29/10/2025) da Nations League Feminina



15h – Suécia x Espanha – ESPN 4 e Disney+



16h30min – Bélgica x Irlanda – Disney+



17h10min – França x Alemanha – ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje (29/10/2025) da Copa do Mundo Feminina Sub-17



12h30min – Espanha x França – CazéTV

Jogos de hoje (29/10/2025) da Copa do Brasil Sub-20

17h30min – Atlético-MG x Flamengo – SporTV

Jogos de hoje (29/10/2025) da Copa do Uruguai

20h30min – Peñarol x Plaza Colonia – Disney+

Jogos de hoje (29/10/2025) da MLS

23h30min – LAFC x Austin FC – Apple TV

