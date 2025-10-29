Palmeiras busca feito inédito da ”era Abel” na Libertadores

Para avançar diretamente à final, o Verdão precisa de uma vitória por quatro gols de diferença. Caso vença por três gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Além de construir o placar necessário, o time alviverde terá de manter a defesa intacta, já que qualquer gol sofrido complicaria ainda mais o desafio.

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (30/10) com uma missão muito complicada. Afinal, o Verdão precisa reverter o 3 a 0 sofrido para a LDU, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, e seguir vivo na Libertadores. O duelo, no Allianz Parque, será decisivo para o futuro da equipe de Abel Ferreira, que tenta evitar sua terceira eliminação consecutiva dentro de casa na competição. Mas para isso, o treinador precisa de um feito inédito desde que chegou ao Alviverde.

Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras mostrou força em reviravoltas domésticas. O clube virou três finais de Campeonato Paulista consecutivas, em 2022, 2023 e 2024, contra São Paulo, Água Santa e Santos. Contudo, nas Libertadores, o cenário é diferente. Afinal, o Verdão nunca conseguiu uma virada após sair atrás no jogo de ida.

Nas últimas três eliminações sob o comando do técnico português, o roteiro foi semelhante. Em 2022, caiu para o Athletico-PR na semifinal (1 a 0 na ida e 2 a 2 na volta). Em 2023, o algoz foi o Boca Juniors, após dois empates (0 a 0 e 1 a 1) e derrota nos pênaltis no Allianz Parque. Já em 2024, o Botafogo levou a melhor nas oitavas, vencendo por 2 a 1 no Rio e segurando o 2 a 2 em São Paulo.

Abel e Palmeiras tentam voltar a uma final de Libertadores

Desde as conquistas consecutivas da Libertadores em 2020 e 2021, o Palmeiras não voltou à decisão. Agora, diante da LDU, o clube busca um feito inédito sob Abel Ferreira: virar um confronto eliminatório continental perdido no jogo de ida. Além disso, quer manter vivo o sonho do tetracampeonato.