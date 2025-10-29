Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras busca feito inédito da ”era Abel” na Libertadores

Verdão coleciona viradas incríveis sob o comando do treinador português, mas que nunca aconteceram na competição continental
O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (30/10) com uma missão muito complicada. Afinal, o Verdão precisa reverter o 3 a 0 sofrido para a LDU, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, e seguir vivo na Libertadores. O duelo, no Allianz Parque, será decisivo para o futuro da equipe de Abel Ferreira, que tenta evitar sua terceira eliminação consecutiva dentro de casa na competição. Mas para isso, o treinador precisa de um feito inédito desde que chegou ao Alviverde.

Para avançar diretamente à final, o Verdão precisa de uma vitória por quatro gols de diferença. Caso vença por três gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Além de construir o placar necessário, o time alviverde terá de manter a defesa intacta, já que qualquer gol sofrido complicaria ainda mais o desafio.

Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras mostrou força em reviravoltas domésticas. O clube virou três finais de Campeonato Paulista consecutivas, em 2022, 2023 e 2024, contra São Paulo, Água Santa e Santos. Contudo, nas Libertadores, o cenário é diferente. Afinal, o Verdão nunca conseguiu uma virada após sair atrás no jogo de ida.

Nas últimas três eliminações sob o comando do técnico português, o roteiro foi semelhante. Em 2022, caiu para o Athletico-PR na semifinal (1 a 0 na ida e 2 a 2 na volta). Em 2023, o algoz foi o Boca Juniors, após dois empates (0 a 0 e 1 a 1) e derrota nos pênaltis no Allianz Parque. Já em 2024, o Botafogo levou a melhor nas oitavas, vencendo por 2 a 1 no Rio e segurando o 2 a 2 em São Paulo.

Abel e Palmeiras tentam voltar a uma final de Libertadores

Desde as conquistas consecutivas da Libertadores em 2020 e 2021, o Palmeiras não voltou à decisão. Agora, diante da LDU, o clube busca um feito inédito sob Abel Ferreira: virar um confronto eliminatório continental perdido no jogo de ida. Além disso, quer manter vivo o sonho do tetracampeonato.

Palmeiras

