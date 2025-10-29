Final da Libertadores 2025: tudo o que se sabe sobre a decisão

Taça da Libertadores no Monumental de Lima. / Crédito: Reprodução/Instagram @libertadores

A Copa Libertadores da América já tem data e local para a final definida. Apesar dos conflitos políticos que a cidade enfrenta, a Conmebol manteve Lima, no Peru, como sede da decisão do torneio e já até divulgou as pré-inscrições para a venda de ingressos. Confira a seguir o que já se sabe sobre a decisão:

A final da Libertadores 2025 será em Lima, no Peru, em 29 de novembro.



O Estádio Monumental, com capacidade para 80 mil torcedores, será o palco da decisão.



A Conmebol manteve Lima como sede apesar dos protestos políticos na cidade.



Pré-inscrições para a compra de ingressos já estão abertas no site da Conmebol.



Racing x Flamengo e Palmeiras x LDU disputam as semifinais para definir os finalistas. Final da Libertadores 2025: quando vai ser? A decisão do torneio está marcada para o dia 29 de novembro, último sábado do próximo mês, com horário ainda não divulgado. Esta será a sétima final disputada em partida única com local escolhido previamente pela Conmebol. Final da Libertadores 2025: onde vai ser? Para esta edição da Libertadores, a cidade de Lima, capital do Peru, foi indicada como sede, vencendo a concorrência de Brasília, no Brasil, e de Montevidéu, no Uruguai. O estádio escolhido foi o Monumental de Lima, casa do Club Universitário e da seleção peruana, com capacidade para 80 mil torcedores.

Pela segunda vez em seis anos a arena receberá uma final de partida única da competição. Em 2019, o Monumental foi palco da conquista do Flamengo sobre o River Plate, após a vitória de virada por 2 a 1. Conflitos políticos no Peru podem gerar em troca de sede? Faltando um mês para a final, Lima sofre com protestos políticos e está em estado de emergência desde 23 de outubro. Manifestantes, principalmente jovens, são contrários ao governo de José Jerí, presidente interino do Peru que assumiu o cargo a duas semanas após o impeachment de Dina Boluarte, acusada de "incapacidade moral" e de diferentes casos de corrupção.



Apesar do cenário crítico, a Conmebol não se manifestou publicamente indicando mudança de local e já divulgou até pré-inscrições para a venda de ingressos.

Final da Libertadores 2025: ingressos já estão disponíveis? Os ingressos para a final da Libertadores ainda não estão disponíveis, mas a pré-inscrição no site (veja aqui) já pode ser feita. Esse cadastro antecipado é gratuito e permite que os torcedores sejam avisados com antecedência sobre a venda de ingressos, otimizando o acesso e o tempo de compra. Final da Libertadores 2025: quem são os finalistas? Os finalistas de 2025 ainda serão definidos após os jogos de volta das semifinais.