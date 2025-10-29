Final da Libertadores 2025: tudo o que se sabe sobre a decisão

Final da Libertadores 2025: tudo o que se sabe sobre partida decisiva do torneioOs finalistas serão definidos nos jogos de volta das semifinais entre Racing x Flamengo e Palmeiras x LDU. Confira local, data e outros detalhes sobre final da Libertadores 2025
A Copa Libertadores da América já tem data e local para a final definida. Apesar dos conflitos políticos que a cidade enfrenta, a Conmebol manteve Lima, no Peru, como sede da decisão do torneio e já até divulgou as pré-inscrições para a venda de ingressos.
Confira a seguir o que já se sabe sobre a decisão:
- A final da Libertadores 2025 será em Lima, no Peru, em 29 de novembro.
- O Estádio Monumental, com capacidade para 80 mil torcedores, será o palco da decisão.
- A Conmebol manteve Lima como sede apesar dos protestos políticos na cidade.
- Pré-inscrições para a compra de ingressos já estão abertas no site da Conmebol.
- Racing x Flamengo e Palmeiras x LDU disputam as semifinais para definir os finalistas.
Final da Libertadores 2025: quando vai ser?
A decisão do torneio está marcada para o dia 29 de novembro, último sábado do próximo mês, com horário ainda não divulgado.
Esta será a sétima final disputada em partida única com local escolhido previamente pela Conmebol.
Final da Libertadores 2025: onde vai ser?
Para esta edição da Libertadores, a cidade de Lima, capital do Peru, foi indicada como sede, vencendo a concorrência de Brasília, no Brasil, e de Montevidéu, no Uruguai.
O estádio escolhido foi o Monumental de Lima, casa do Club Universitário e da seleção peruana, com capacidade para 80 mil torcedores.
Pela segunda vez em seis anos a arena receberá uma final de partida única da competição. Em 2019, o Monumental foi palco da conquista do Flamengo sobre o River Plate, após a vitória de virada por 2 a 1.
Conflitos políticos no Peru podem gerar em troca de sede?
Faltando um mês para a final, Lima sofre com protestos políticos e está em estado de emergência desde 23 de outubro.
Manifestantes, principalmente jovens, são contrários ao governo de José Jerí, presidente interino do Peru que assumiu o cargo a duas semanas após o impeachment de Dina Boluarte, acusada de "incapacidade moral" e de diferentes casos de corrupção.
Apesar do cenário crítico, a Conmebol não se manifestou publicamente indicando mudança de local e já divulgou até pré-inscrições para a venda de ingressos.
Final da Libertadores 2025: ingressos já estão disponíveis?
Os ingressos para a final da Libertadores ainda não estão disponíveis, mas a pré-inscrição no site (veja aqui) já pode ser feita.
Esse cadastro antecipado é gratuito e permite que os torcedores sejam avisados com antecedência sobre a venda de ingressos, otimizando o acesso e o tempo de compra.
Final da Libertadores 2025: quem são os finalistas?
Os finalistas de 2025 ainda serão definidos após os jogos de volta das semifinais.
Nesta quarta-feira, 29, Racing e Flamengo se enfrentam às 21h30min no estádio El Cilindro, na Argentina, para saber quem fica com a primeira vaga na final.
No jogo de ida a equipe rubro-negra venceu por 1 a 0 e por isso pode até empatar a próxima partida que ainda assim avança.
Do outro lado da chave, Palmeiras e LDU duelam no Allianz Parque para decidir o segundo finalista do torneio.
No primeiro jogo, disputado na altitude de Quito, no Equador, o Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 e vai em busca de reverter a desvantagem jogando em casa. A partida será na quinta-feira, 30, também às 21h30min.
Caso Flamengo ou Palmeiras avancem, será a sétima final seguida com pelo menos um representante brasileiro. A última decisão em que isso não ocorreu foi em 2018, quando Boca Juniors e River Plate se enfrentaram.