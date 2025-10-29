Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo encara Racing na Argentina por vaga na final da Libertadores

Autor Fábio Lisboa - Repórter da EBC
Fábio Lisboa - Repórter da EBC
Tipo Notícia

Uma vaga na final da Libertadores. Este é o prêmio que o Flamengo espera alcançar diante do Racing (Argentina), no final da noite desta quarta-feira (29) no Estádio Estádio Presidente Perón, apelidado de El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Bueno Aires. O jogo, com início às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, com narração de Luciana Zogaib, comentários de Rodrigo Ricardo e plantão de informações com Carlos Molinari.

Após triunfar por 1 a 0 no confronto de ida das semifinais da competição continental, na última quarta-feira (22) no Rio de Janeiro, a equipe da Gávea se classifica à final até mesmo com um empate.

O Flamengo chega ao confronto após uma derrota dolorida no último sábado (25), um revés de 1 a 0 para o Fortaleza. O tropeço pode atrapalhar o Rubro-Negro na luta com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís deixou claro que o momento é de concentrar as atenções no torneio continental. 

“Quarta-feira teremos o jogo mais importante da temporada. Não tenho dúvidas de que a ambição de todos é estar nessa final [da Libertadores] em Lima [Peru]. Nossa cabeça estará focada”, garantiu o treinador após a partida na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Rubro-Negro tem um desfalque de peso para o jogo com o Racing: o centroavante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito. Com isso, Filipe Luís terá de buscar uma opção para ocupar a referência do ataque.

Um candidato é Bruno Henrique, que, segundo o treinador, se colocou à disposição para cumprir este papel na equipe:

“Bruno me falou há umas semanas que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estava à disposição para ajudar sempre que fosse necessário. Quando tinha o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição em que ele se sentia mais confortável. Porém, o interesse da equipe está sempre está à frente do interesse pessoal. Hoje entendi que a equipe precisa do Bruno Henrique de nove [centroavante] e ele se colocou à disposição”, disse o técnico rubro-negro, de 40 anos.

Filipe Luís também pode optar por um ataque mais móvel, como fez em outras oportunidades, com o equatoriano Plata exercendo a função de um falso nove. Assim, uma possível escalação será com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginhom e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Carrascal.

Do lado do Racing, o sentimento que prevalece é de confiança. Mesmo com a desvantagem, a equipe argentina acredita que, jogando em casa com o apoio da torcida, tem todas as condições de selar a classificação para a final da Libertadores.

Em entrevista coletiva após o confronto de ida, o técnico do Racing, Gustavo Costas, deixou claro que, mesmo com a derrota, o sonho de chegar à final continua vivo:

“Estamos mais vivos do que nunca. Sabemos que, em casa, jogaremos o sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos para Lima”, garantiu o treinador argentino, de 62 anos.

