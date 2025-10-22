Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (22/10/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (22/10/25)
Autor João Bosco Neto
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 22 de outubro de 2025 (22/10/25). Jogos da Série A e dos campeonatos europeus compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (22/10/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  •  19h - Bahia x Internacional - Premiere

Jogos de hoje (22/10/2025) da Copa Libertadores

  • 21h30min - Flamengo x Racing - Globo, YT (GE TV) e Paramount+

Jogos de hoje (22/10/2025) da Champions League

  • 13h45min - Athletic Bilbao x Qarabag - TNT e HBO MAX
  • 13h45min - Galatasaray x Bodo/Glimt - Space e HBO MAX
  • 16h - Real Madrid x Juventus - TNT e HBO MAX
  • 16h - E. Frankfurt x Liverpool - Space e HBO MAX
  • 16h - Chelsea x Ajax - HBO MAX
  • 16h - Monaco x Tottenham - HBO MAX
  • 16h - Bayern München x Club Brugge - HBO MAX
  • 16h - Atalanta x Slavia Praga - HBO MAX
  • 16h - Sporting x O. Marseille - HBO MAX

Jogos de hoje (22/10/2025) da Copa do Mundo Feminina sub-17

  • 10h - Coreia do Norte x Camarões - FIFA+
  • 13h - Costa Rica x Brasil - CazéTV
  • 13h - Estados Unidos x China - FIFA+
  • 16h - Marrocos x Itália - FIFA+
  • 16h - Noruega x Equador - FIFA+
  • 16h - Países Baixos x México - FIFA+

Jogos de hoje (22/10/2025) da Champions League Asiática

  • 09h15min - Shanghai Shenhua x Seoul - Disney+
  • 10h45min - Goa x Al-Nassr - ESPN 4 e Disney+

