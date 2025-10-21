Ex-Juventus deixa o futebol e se consolida na construção civil

Ex-promissor lateral do futebol suíço foi companheiro de treinos de Cristiano Ronaldo em sua passagem pela base da Velha Senhora / Crédito: Jogada 10

Cendim Kameraj foi apontado como um dos maiores promessas do futebol suíço e chegou a defender as categorias de base da Juventus. Em seu período na equipe italiana, em algumas ocasiões, ele treinou com Cristiano Ronaldo. Após sete anos, o lateral decidiu abandonar o futebol e trabalhar na construção civil. Atualmente, ele trabalha em uma empresa do ramo na Suíça. Nas redes sociais, Cendim postou uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo em um treino da Juventus. Também publicou outra em que usava um capacete acompanhada da legenda: “A vida muda às vezes”.

Kameraj concedeu entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Márcio e detalhou que ele atua na parte administrativa da empresa ICM Bau. No entanto, precisou passar um dia no canteiro de obras para compreender a dificuldade que os trabalhadores passam: “Isso fez a gente valorizar ainda mais a sorte de poder trabalhar atrás de uma mesa”, esclareceu o ex-lateral da Juventus. A mudança brusca no rumo da vida do suíço ocorreu após ele sofrer três graves contusões, que atrapalharam a concretização de uma potencial carreira de sucesso. “Talvez pudesse ter sido mais paciente ou ter ouvido o meu corpo antes. Mas não me culpo, fiz o que achei certo na época”, pontuou.

Convivência com Robozão na Juventus Ao lembrar da fase em que conviveu com Cristiano Ronaldo na Juventus, Cendim frisou a influência que o craque teve na sua mudança de mentalidade. “Ele me disse uma vez: ‘Talento não significa nada sem consistência e trabalho duro’. Essa frase ficou comigo. A energia dele era contagiante”, relatou Kameraj.