Jornal espanhol analisa situação de Endrick no Real Madrid: “Atrás de todos os atacantes”

A ausência de Endrick nos jogos do Real Madrid tem chamado a atenção da imprensa espanhola. De acordo com o jornal Marca, a “crise” do jogador chegou a seu ápice. Afinal, isso faz com que o clube cogite a possibilidade de emprestá-lo para que ele tenha uma maior minutagem na temporada.

“Para um jogador que já estava na carteira de Tite aos 16 anos e que se tornou titular da seleção aos 17, o revés é evidente. A falta de continuidade o levou a considerar o que até recentemente parecia impensável: um empréstimo no mercado de transferências de inverno, uma estratégia que geralmente não é bem vista pelo Real Madrid”, destacou a publicação.