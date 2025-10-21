Jornal espanhol analisa situação de Endrick no Real Madrid: “Atrás de todos os atacantes”Diário "Marca" afirma que clube merengue considera a possibilidade de emprestar o brasileiro e cita que a Real Sociedad foi uma opção
A ausência de Endrick nos jogos do Real Madrid tem chamado a atenção da imprensa espanhola. De acordo com o jornal Marca, a “crise” do jogador chegou a seu ápice. Afinal, isso faz com que o clube cogite a possibilidade de emprestá-lo para que ele tenha uma maior minutagem na temporada.
“Para um jogador que já estava na carteira de Tite aos 16 anos e que se tornou titular da seleção aos 17, o revés é evidente. A falta de continuidade o levou a considerar o que até recentemente parecia impensável: um empréstimo no mercado de transferências de inverno, uma estratégia que geralmente não é bem vista pelo Real Madrid”, destacou a publicação.
Ainda segundo a publicação, o atacante ter ficado de fora da partida diante do Getafe, no último domingo (19), pela La Liga, gerou “forte insatisfação no estafe do jogador”.
Durante o confronto, Endrick realizou o aquecimento à beira do campo, mas novamente não entrou. Ele ainda não estreou na temporada sob o comando do técnico Xabi Alonso.
“Sua contratação pelo Real Madrid foi saudada como a chegada de um novo Vinicius ou Rodrygo , um atacante precoce e promissor que já havia estreado e marcado pela seleção aos 17 anos. No entanto, um ano e meio depois de chegar ao Real Madrid, sua realidade está longe do que ele imaginava. Se ele jogou pouco sob o comando de Ancelotti na temporada passada , este ano ainda menos. Até 20 de outubro, Endrick ainda não havia jogado um único minuto pelo Real Madrid”, ressaltou a reportagem.
Empréstimo cogitado
Segundo o periódico, a alternativa de empréstimo existe, e a Real Sociedad surgiu como opção. Contudo, uma lesão muscular interrompeu a negociação e manteve o brasileiro no elenco merengue.
“No placar de Xabi Alonso , Endrick aparece atrás de todos os atacantes. Até Gonzalo García está ganhando mais minutos, algo que poderia ser suspeitado após o Mundial de Clubes, mas que precisou ser confirmado com o passar da temporada. É assim. O brasileiro assiste às rodadas passarem, e seu nome não aparece nem nas rotações nem nos planos de médio prazo do técnico. Os números falam por si: zero minutos até agora”, frisou o jornal.
Por fim, o atacante chegou ao clube em um negócio com o Palmeiras que girou em torno de 72 milhões de euros. Isso equivale a aproximadamente R$ 409 milhões na cotação da época.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar