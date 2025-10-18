Chelsea bate Nottingham com facilidade e segue na cola dos líderes

Chelsea bate Nottingham com facilidade e segue na cola dos líderesBlues vencem por 3 a 0 e seguem na cola do líder Arsenal. Já o Forest pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento
O Chelsea venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, na manhã deste sábado (18), no City Ground, em partida válida pela oitava rodada da Premier League. O resultado marcou a segunda vitória consecutiva dos Blues, que sobem na tabela e começam a se aproximar do grupo que briga por vagas em competições europeias.
Com o triunfo, o Chelsea chega a 14 pontos e sobe para a quarta posição, a dois do líder Arsenal, que nesta rodada pega o Fulham. Já o Nottingham Forest, entretanto, permanece com cinco pontos, em 17º lugar, e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada. Além disso, o time ainda não venceu sob o comando do técnico Ange Postecoglou.
O primeiro tempo foi equilibrado, com leve domínio territorial do Chelsea, mas sem grande efetividade. O Forest se fechou bem e apostou nos contra-ataques com Morgan Gibbs-White, mas esbarrou na boa marcação londrina.
A equipe visitante, porém, voltou mais ligada do intervalo e resolveu o jogo em poucos minutos. Aos quatro minutos, Josh Acheampong abriu o placar de cabeça após cruzamento de Pedro Neto. Três minutos depois, o próprio Pedro Neto ampliou em cobrança de falta precisa, sem chance para o goleiro Matz Sels.
Josh's first goal for Chelsea!
