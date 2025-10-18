Chelsea bate Nottingham com facilidade e segue na cola dos líderes

Blues vencem por 3 a 0 e seguem na cola do líder Arsenal. Já o Forest pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento

O Chelsea venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, na manhã deste sábado (18), no City Ground, em partida válida pela oitava rodada da Premier League. O resultado marcou a segunda vitória consecutiva dos Blues, que sobem na tabela e começam a se aproximar do grupo que briga por vagas em competições europeias.

Com o triunfo, o Chelsea chega a 14 pontos e sobe para a quarta posição, a dois do líder Arsenal, que nesta rodada pega o Fulham. Já o Nottingham Forest, entretanto, permanece com cinco pontos, em 17º lugar, e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada. Além disso, o time ainda não venceu sob o comando do técnico Ange Postecoglou.