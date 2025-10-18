Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham Forest demite técnico minutos após goleada sofrida para o Chelsea

Clube anunciou a saída de Ange Postecoglu, que não venceu nem um jogo sequer no comando. Time pode encerrar a rodada na Zona de rebaixamento
O Nottingham Forest anunciou neste sábado a demissão do técnico Ange Postecoglou, poucas horas depois da derrota por 3 a 0 para o Chelsea, em pleno City Ground, pela oitava rodada da Premier League. O resultado ampliou a pressão sobre o treinador, que deixa o cargo com o time à beira da zona de rebaixamento.

Em uma publicação nas redes sociais, o clube informou o desligamento: “O Nottingham Forest Football Club confirma que, após uma série de resultados e atuações decepcionantes, Ange Postecoglou foi dispensado de suas funções como técnico principal com efeito imediato. O clube não fará mais comentários sobre o assunto neste momento.”

Com cinco pontos  em oito partidas, o Nottingham ocupa a 17ª posição. Porém, ainda pode cair para a zona de rebaixamento dependendo dos resultados de Burnley, West Ham e Wolverhampton.

A diretoria do Forest deve anunciar em breve um técnico interino. A equipe tem jogo contra o Porto, marcado para a próxima quinta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa.

