Corinthians leva gol do América no fim e fica perto da eliminação no Brasileirão Sub-20

Timão sai na frente com Nicollas Melo e leva o empate do Coelho nos acréscimos, deixando a situação bem complicada na competição

O resultado deixa os paulistas na 14ª colocação, com 19 pontos, a seis do próprio América-MG, que tem 25, em oitavo. No entanto, faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase. A equipe do Parque São Jorge torce para um tropeço do Vasco para não ser eliminada ainda nesta rodada.

O Corinthians complicou-se na luta por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (9), na Fazendinha, o Timão levou um gol nos acréscimos e ficou no 1 a 1 com o América-MG, que se mantém entre os oito primeiros da competição. Nicollas Melo marcou para os alvinegros, enquanto Karlos Samuel igualou para os mineiros.

O América-MG dominou as ações no começo da partida, principalmente com a dupla Jhonatan Lima e Jhonnatan Silva. Contudo, não criou chances claras de gol. Em seguida, o Timão cresceu no jogo, pressionando a saída de bola. Em uma delas, Dieguinho saiu na cara do goleiro, mas chutou prensado.

No melhor momento do Corinthians, o América-MG quase abriu o placar. Yago Souza foi derrubado na área e sofreu pênalti. O próprio jogador bateu, mas Matheus Corrêa pegou.

Precisando do triunfo, o Corinthians abriu o placar logo aos dois minutos, com Nicollas Melo. Após o gol, o Timão controlou as ações. Nas chegadas do time mineiro, Matheus Corrêa salvava. No entanto, nos acréscimos, o goleiro errou com os pés e cedeu escanteio para o Coelho. Na cobrança, a bola ficou viva na pequena área e Karlos Samuel deixou tudo igual.