Vasco faz sua parte, vence o Cuiabá e sonha com classificação no Brasileirão Sub-20

Cruz-Maltino é eficiente fora de casa, brilha a estrela de Gustavo e entra novamente no G8 do Campeonato Brasileiro da base

O Vasco depende apenas de si para garantir vaga na próxima fase do Brasileirão Sub-20. Nesta quarta-feira (09), o time venceu o Cuiabá fora de casa, pela 17ª rodada da competição. A partida aconteceu no CT Manoel Dresch, em Mato Grosso, e terminou com vitória vascaína por 1 a 0, com gol de Gustavo Guimarães.

No primeiro tempo, o jogo teve poucas emoções e raras chances para os dois lados. Os goleiros quase não foram acionados. Na etapa final, o Cuiabá, pressionado para sair da zona de rebaixamento e jogando em casa, tentou pressionar a meta defendida por Phillipe Gabriel, mas não conseguiu levar perigo real. O Vasco, comandado por Curopos, teve mais êxito nas mudanças durante o segundo tempo e abriu o placar com Gustavo, que entrou no decorrer da partida e aproveitou uma jogada construída pelo lado esquerdo.