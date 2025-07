Fortaleza não tem intenção de liberar Gastón Ávila, que interessa ao Rosario Central

Gastón Ávila, novo zagueiro do Fortaleza, em seu primeiro dia no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Apesar das especulações envolvendo uma possível saída de Gastón Ávila para o Rosario Central-ARG, o zagueiro faz parte dos planos do Fortaleza e não deve ser liberado. Conforme apurou o Esportes O POVO, a intenção do Tricolor do Pici é manter o argentino no elenco — o fato de o clube não querer ir ao mercado da bola em busca de outro defensor canhoto é um elemento importante na decisão. O rumor sobre o interesse do Rosario Central em Gastón Ávila surgiu a partir de uma informação divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, segundo a qual o time argentino realizou uma oferta formal ao Ajax-HOL — que detém os direitos do zagueiro — para um empréstimo de um ano. A situação, entretanto, também passa pelo Fortaleza.