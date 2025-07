PSG e Chelsea disputarão título do Mundial de Clubes: saiba tudo sobre a final

Reuters/Vincent Carchietta T Estádio MetLife receberá a final do Mundial no próximo domingo A final do Mundial de Clubes da Fifa está definida: Chelsea x Paris Saint Germain (PSG). O time inglês chegou à final após vencer o Fluminense por 2x0 na terça-feria (8/7). Já os franceses eliminaram o Real Madrid por um placar de 4x0 nesta quarta (9/7).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem se sagrar campeão no próximo domingo (13/7) vai entrar para a história como o primeiro time a levantar a taça no novo formato do campeonato, sediado nos Estados Unidos, país que também receberá a Copa do Mundo de 2026. Anteriormente, o torneio anual era disputado por apenas sete times de todo o mundo. Agora, são 32 equipes, que se enfrentarão a cada quatro anos. Quatro clubes brasileiros participaram dessa primeira edição: Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Veja os detalhes da final do campeonato:

Quando será a final do Mundial de Clubes? O jogo entre Chelsea e PSG acontece no próximo domingo, dia 13 de julho, às 16h (horário de Brasília). A partida acontecerá no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estádio fica a poucos quilômetros de Manhattan, em Nova York, e também sediará final da Copa do Mundo no próximo ano. Para chegar à final, o Chelsea eliminou Fluminense, Palmeiras e Benfica (Portugal), além de superar Espérance (Tunísia) e Los Angeles (EUA) na fase de grupos.

A única derrota do time inglês foi contra o Flamengo, ainda na fase de grupos. O time carioca, porém, acabou eliminado pelo Bayern de Munique (Alemanha), nas oitavas de final. Já o PSG eliminou Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha) e Inter Miami (EUA), além de vencer o Seattle Sounders (EUA) e Atlético de Madrid (Espanha) na fase de grupos. A única derrota dos franceses também foi para um brasileiro: o Botafogo venceu por 1x0 na fase de grupos.

Pedro Neto IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta O brasileiro João Pedro, um dos principais jogadores do Chelsea, foi responsável pela eliminação do Fluminense Brasil na final Nenhum time do Brasil conseguiu chegar à final. O melhor colocado foi Fluminense, que caiu nas semis para o Chelsea. Mas brasileiros estarão em campo. Do lado do Chelsea, o principal nome é o atacante brasileiro João Pedro, que fez os dois gols que eliminou seu ex-time, o Fluminense, na semifinal. Também faz parte do elenco inglês Andrey Santos Já o PSG é a casa de Marquinhos e Lucas Beraldo.