Três partidas do Mundial de Clubes já foram interrompidas por condições climáticas

Somando ao jogo do Palmeiras, dois outros confrontos do Mundial foram paralisados por tempestades e raios

O árbitro paralisou a partida e avisou os técnicos Abel Ferreira e Jose Riveiro das condições. O telão do estádio ainda emitiu um comunicado aos torcedores para deixarem a área externa do estádio. Enquanto isso, os atletas seguiram para o vestiário.

O jogo entre Palmeiras e Al Ahly nesta quinta-feira, 19, foi terceiro jogo do Mundial de Clubes que precisou ser paralisado devido condições climáticas severas. A partida do time brasileiro, por exemplo, foi interrompido por alerta de chuvas na região do MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde aconteceu o confronto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na altura em que a partida foi parada, o Palmeiras estava vencendo por 2 a 0, com gol contra de Abou Ali e um de Flaco López, aos três e 13 minutos do segundo tempo, respectivamente.

Três jogos já foram paralisados no Mundial

Além do jogo do Palmeiras, outros dois confrontos precisaram ser paralisados por conta de condições climáticas. O primeiro foi entre Mamelodi Sundowns e Ulsan HD, na terça-feira passada, em Orlando, após uma tempestade de raios ocorrer na região do Inter&Co Stadium.

O outro foi na quarta-feira passada, no duelo entre Pachuca e RB Salzburg. A partida, que ocorreu no TQL Stadium, em Cicinatti, ficou paralisada por cerca de 1h40min, também por uma tempestade que aconteceu na região do estádio.