Com brilho de Messi, Inter Miami vence o Porto de virada no Mundial de Clubes

O Inter Miami contou com o protagonismo de Lionel Messi para vencer o Porto nesta quinta-feira, 19, no Mundial de Clubes 2025. No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), a equipe estadunidense bateu o Dragão por 2 a 1 de virada em jogo da segunda rodada do Grupo A do torneio. Com gols do camisa 10 e de Segovia, o time de Miami conquistou a primeira vitória e subiu para a segunda colocação da chave, com quatro pontos somados. O clube português, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com apenas um ponto. Palmeiras, primeiro, e Al Ahly, quarto, completam a tabela.

Inter Miami 2x1 Porto: o jogo Diferentemente da estreia diante do Al Ahly, o time estadunidense começou o duelo ante os portugueses tomando as rédeas. Tendo Messi como seu principal armador, a Garça chegou com perigo logo aos dois minutos, quando o camisa 10 lançou para Suárez finalizar de carrinho. O goleiro do Dragão, Cláudio Ramos, fez grande defesa para evitar o tento. No entanto, o Porto foi mais eficiente. Aos cinco minutos, a arbitragem assinalou pênalti de Allen em João Mário após auxílio do VAR. Na marca da cal, Samu bateu no canto direito e venceu o arqueiro Ustari, que ainda tocou na bola. Com vantagem no placar, o clube europeu preferiu administrar a partida e pouco criou chances. O Inter Miami, por sua vez, seguiu tentando infiltrar na defesa adversária e quase marcou com Suárez, novamente. Aos 18, o camisa 9 uruguaio recebeu de Messi e perdeu oportunidade cara a cara com Cláudio Ramos. No fim da primeira etapa, o Dragão agitou as arquibancadas de Atlanta em dois lances. No primeiro, Mora fez boa jogada dentro da área e chutou, mas viu Falcón, em cima da linha, salvar de cabeça. Já no segundo, Samu finalizou de canhota e Ustari defendeu.