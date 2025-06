Mamelodi Sundowns vence Ulsan (1-0) e lidera grupo do Fluminense na Copa de Clubes

O Mamelodi Sundowns estreou com o pé direito na Copa do Mundo de Clubes ao derrotar o Ulsan por 1 a 0 nesta terça-feira, em Orlando, numa partida que teve seu início adiado por cerca de uma hora devido a um alerta meteorológico com risco de raios e trovoadas. Num jogo de baixa qualidade técnica, o atacante sul-africano Iqraam Rayners marcou o gol da vitória aos 36 minutos, aproveitando um passe preciso de seu companheiro de equipe Themba Zwane.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Rayners ainda teve dois gols anulados na partida, um aos 31 minutos devido a um toque de mão e outro por impedimento (38'). Com esta vitória, o Mamelodi assumiu a liderança do Grupo F com 3 pontos, à frente do Fluminense e do Borussia Dortmund (ambos com 1 ponto), que haviam empatado mais cedo em 0 a 0. O Ulsan é o lanterna, ainda sem pontuar. Previsto para as 19h (horário de Brasília), o jogo começou pouco depois das 20h. As duas equipes haviam entrado em campo e estavam prontas para jogar quando o árbitro francês Clément Turpin as convidou a volta para os vestiários.