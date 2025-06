Tempestade paralisa jogo por quase duas horas, e RB Salzburg vence Pachuca no Mundial

Com o resultado, o Salzburg assumiu a liderança isolada do Grupo H, com dois pontos a mais do que Real Madrid e Al-Hilal, que empataram mais cedo, também nesta quarta-feira, 18.

Após quase duas horas de paralisação devido às condições climáticas, com risco de tempestade de raios, o RB Salzburg venceu o Pachuca por 2 a 1, no TLQ Stadium, em Ohio (EUA), pelo Grupo H do Mundial de Clubes. Gloukh e Onisiwo marcaram os gols do time austríaco, enquanto Bryan González descontou para a equipe mexicana.

Pachuca 1 x 2 RB Salzburg: o jogo

A primeira etapa entre Pachuca e RB Salzburg foi franca, com os dois times alternando momentos de protagonismo. Prevaleceu, entretanto, a eficiência do time austríaco e a estrela do meio-campista Gloukh, que anotou um golaço aos 42 minutos. No lance, o camisa 30 recebeu na intermediária, driblou o marcador e finalizou com categoria.

O Pachuca também teve ótimas oportunidades, mas não teve a mesma sorte do RB Salzburg. Aos nove minutos do duelo, o centroavante Rondón quase abriu o placar, mas o goleiro da equipe austríaca fez boa defesa. Em outra ocasião, aos 30 minutos, novamente com o atacante do clube mexicano, a bola acertou o travessão.

No segundo tempo, o duelo entre as equipes começou movimentado, mas a bola só rolou por oito minutos. Isso porque a partida precisou ser paralisada devido às condições climáticas. Nuvens carregadas tomaram conta do céu e geraram riscos de raios na região. Diante disso, o árbitro mandou os jogadores se abrigarem no vestiário – os torcedores se refugiaram na parte interna do estádio.

O confronto ficou suspenso por quase duas horas, mas a bola voltou a rolar. Um minutos após o reinício do jogo, o Pachuca empatou em bonita cobrança de falta do lateral-esquerdo Bryan González. O momento era positivo para a equipe mexicana, mas ela não soube aproveitar.