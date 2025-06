Atlético de Madrid supera Seattle e se mantém vivo no Grupo B do Mundial

O volante Pablo Barrios marcou o primeiro gol do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes / Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

O Atlético de Madrid se recuperou da goleada sofrida para o PSG na estreia do Mundial e venceu o Seattle Sounders nesta quinta-feira, 19, por 3 a 1, no estádio Lumen Field, em Seattle (EUA). Com o triunfo, conquistado com gols de Pablo Barrios, duas vezes, e Witsel, a equipe espanhola somou seus primeiros três pontos no Grupo B, enquanto o time norte-americano segue zerado. Na próxima e última rodada, o Atlético de Madrid encara o Botafogo, em confronto que pode definir um dos classificados da chave para as oitavas de final – o jogo acontece no dia 23, segunda-feira, às 16 horas (de Brasília). O Seattle, por sua vez, encara o favorito Paris Saint-Germain.