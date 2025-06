Copa do Mundo 2026: duas seleções garantem vaga; quem está classificado?

O novo formato, aprovado pela Fifa, abre mais vagas por continente — a Ásia, por exemplo, terá agora oito vagas diretas (antes eram quatro ou cinco participantes), o que possibilitou as classificações das seleções como Jordânia e Uzbequistão.

Com o aumento, as eliminatórias em todas as confederações ganharam novos contornos e deram mais oportunidades a países emergentes no cenário do futebol. As mudanças ampliam a diversidade no torneio, trazendo o desenvolvimento do futebol global e aumento do número de jogos e receitas para a organização.

Copa do Mundo de 2026: quem já está classificado no Mundial de 2026?



Até o dia 5 de junho de 2025, 10 seleções já confirmaram presença na Copa do Mundo de 2026. Confira as seleções classificadas até o momento: