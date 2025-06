Em estreia de Ancelotti, Brasil visita o Equador pelas Eliminatórias

A seleção canarinho volta a campo três meses após a goleada da Argentina. Agora, com o treinador mais vencedor do planeta na área técnica

Na quarta colocação, com 21 pontos conquistados, o Brasil tem uma campanha marcada por oscilações. Nos cinco jogos mais recentes, foram apenas duas vitórias. No último confronto, ainda treinado por Dorival Júnior, o Brasil foi goleado pela sua rival histórica, a Argentina, por 4 a 1.

Restando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, o italiano Carlo Ancelotti estreia no comando da seleção brasileira diante do Equador, às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 5, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

Pelo lado mandante do confronto, La Tri ocupa a segunda posição, com 23 pontos, mesmo tendo começado o torneio com -3 pontos na tabela. Destacam-se o zagueiro Pacho, titular e campeão da Champions com o PSG-FRA, além do volante Caicedo, titular do Chelsea-ING e vencedor da Conference League. Outros nomes, como Hincapié e Kendry Páez, também elevam a qualidade do plantel.

Como chega o Brasil de Ancelotti

Na chegada a Guayaquil, no Equador, após seis horas de voo na noite de terça-feira, 3, a delegação foi recebida com festa por torcedores no aeroporto e na porta do hotel. O clima é de euforia pela estreia de Carlo Ancelotti no comando da equipe, mas também de receio pelo longo período sem conquistas dos representantes nacionais e a lembrança da partida passada.

Os treinamentos indicam que o time escolhido para iniciar essa trajetória mesclará juventude e experiência. Casemiro, velho conhecido de Madrid, e Alex Sandro, com 14 anos de seleção, devem dividir titularidade com o jovem Estevão, de 17 anos, e Andrey Santos, de 21, por exemplo. Vini Jr., protagonista do time de Ancelotti em seus últimos dois títulos continentais, agora terá que fazer o mesmo, mas em uma escala ainda maior.